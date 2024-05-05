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Атака ворожих БпЛА — які області України під загрозою

5 травня 2024 23:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз, увечері 5 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу в Україні ввечері в неділю, 5 травня, оголосили в п'ятьох областях України. У небезпеці Харківська, Донецька, Сумська, Миколаївська та Херсонська області. 

У Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Карта повітряних тривог станом на 23:35 5 травня

Чому ввечері 5 травня оголосили повітряну тривогу в деяких областях України

Тривога в Донецькій області триває з 21:15. О 21:15 військові повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією. У Харківській області тривогу оголосили о 22:15. Небезпека також пов'язана із загрозою пусків КАБ тактичною авіацією.

Атака ворожих БпЛА — які області України під загрозою - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

У Сумській області повітряна тривога почалася о 23:26. О 23:28 військові зазначили, що регіон під загрозою застосування ударних БпЛА. О 23:31 стало відомо, що БпЛА типу Shahed рухається через Сумщину в південно-західному напрямку.

О 23:34 дали тривогу в Херсонській області, а в 23:34 — в Миколаївській області.

"Увага! Миколаївська, Херсонська області — загроза ударних БпЛА!" — йдеться в повідомленні Повітряних Сил ЗС України.

Атака ворожих БпЛА — які області України під загрозою - фото 3
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 00:06 6 травня військові попередили, що ворожі БпЛА рухаються в напрямку Сум.

Атака ворожих БпЛА — які області України під загрозою - фото 4
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, удень 5 травня російські окупанти завдали авіаудари по Харкову. Унаслідок цього обстрілу зазнали пошкодження житлові квартали в Шевченківському районі міста. Відомо про 15 травмованих людей.

Також ми писали про те, що Харківська обласна прокуратура оприлюднила відео з коптера. На цих кадрах зафіксовано руйнування міста після ворожого обстрілу вдень 5 травня.

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дрон Шахід-136
повітряна тривога
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