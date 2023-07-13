Черга автомобілів на кордоні України. Фото: depositphotos.com

Станом на 13 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Черги на кордоні України 13 липня

Станом на 00:00 13 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 35 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" — 10 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 15 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 30 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 20 л/а, 12 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 9 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина:

"Тиса" — 10 л/а, 17 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що 32-річний українець одружився з 56-річною жінкою, яка має інвалідність. І це історія не про "кохання без меж". Ця незвичайна пара не мала інших мотивів, крім бажання перетнути кордон.