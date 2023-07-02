Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Станом на 2 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 2 липня

Станом на 00:00 2 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 140 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 100 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" — 120 л/а, 19 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 110 л/а, 12 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 140 л/а, 28 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 120 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 7 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

"Смільниця" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Угорщина:

"Тиса" — 10 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон. Однак є винятки, які дозволяють виїзд.