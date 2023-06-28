Черги на кордоні України: яка ситуація 28 червня
Станом на 28 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Черги на кордоні України 28 червня
Станом на 00:00 28 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" — 90 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" — 20 л/а, 11 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" — 20 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" — 60 л/а, 4 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 40 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 87 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Угорщина:
- "Тиса" — 7 л/а, 7 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Нагадаємо, що до 18 серпня 2023 року в Україні продовжили воєнний стан. Відтак, в країні і надалі триває загальна мобілізація. Проте деякі категорії чоловіків можуть виїжджати за кордон. Йдеться насамперед про чоловіків віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку.