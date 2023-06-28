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Черги на кордоні України: яка ситуація 28 червня

28 червня 2023 06:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України 28 червня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на 28 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 28 червня

Станом на 00:00 28 червня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" — 90 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Рава-Руська" — 20 л/а, 11 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Грушів" — 20 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" — 60 л/а, 4 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 40 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 87 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Угорщина:

  • "Тиса" — 7 л/а, 7 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що до 18 серпня 2023 року в Україні продовжили воєнний стан. Відтак, в країні і надалі триває загальна мобілізація. Проте деякі категорії чоловіків можуть виїжджати за кордон. Йдеться насамперед про чоловіків віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку.

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