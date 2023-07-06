Черга автомобілів на кордоні України. Фото: pmg.ua

Станом на 6 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 6 липня

Станом на 05:30 6 липня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" — 20 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 15 л/а, 13 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 30 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 45 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 4 електронних в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ);

"Смільниця" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Угорщина:

"Тиса" — 20 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Нагадаємо, що на кордоні України з Польщею збільшився пасажиропотік. Це відбувається внаслідок початку літнього сезону та канікул. Прикордонники порадили, які пункти пропуску варто обирати.