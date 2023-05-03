Канада надасть обладнання на понад 16 млн доларів для розмінування України

Заміноване поле в Україні. Фото: УНІАН

Канада допомагає розміновувати Україну. Перша партія обладнання для знешкодження боєприпасів вже надійшла в країну. Загальна вартість техніки становить 16,53 мільйона доларів.

Про це повідомило посольство Канади в Україні у Twitter.

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"Ці транспортні засоби будуть використовувати для розмінування фермерських полів, аби відновити їхнє використання й сприяти зміцненню продовольчої безпеки", — йдеться в повідомленні.

Canada’ s first delivery of CAD 22.5 million in demining equipment for the @SESU_UA! These vehicles will be used to clear farmland, returning it to productive use and helping restore food security. #StandWithUkraine #landmines #Ukraine #Canada #OttawaConvention pic.twitter.com/eeKJAVUIlU — Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) May 3, 2023

Зазначимо, українські винахідники створили безпілотний комплекс для розмінування полів. Трактор проходить поле зі швидкістю 5 км/год, тобто, за 10 годинний робочий день здатен обстежити 20 га землі.

Україна замінована

За даними Мінагрополітики, в Україні наразі близько 470 тис. га таких земель заміновано, але обстежено лише 17,5% із них. Сапери, як державні, так і приватні, нині займаються розмінуванням, але цей процес складний і може розтягнутися на десятиліття.

Сапер вручну може очистити від мін лише 15-20 кв. м на добу, тоді як техніка для розмінування може очистити до 6 кв. км за максимальної безпеки для саперів.

Нагадаємо, українці подали майже 1 мільйон заявок на в’їзд до Канади. Але, навіть отримавши дозвіл канадського уряду, емігрувати з різних причин поспішають не всі.