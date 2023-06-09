Херсон під водою: як рятують людей та тварин

Затоплені будинки у Херсоні. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Велика вода прибуває: у Херсоні четверту добу поспіль триває евакуація людей та порятунок тварин. Вже затоплено понад 600 квадратних кілометрів, середній рівень підтоплення — понад 5,5 метрів.

Журналісти Новини.LIVE бачили, як відбувається евакуація у Херсоні.

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Вода не відступає

Попри небезпеку, яка постійно чатує у Херсоні, більша частина людей досі залишається у місті, а дехто навіть у підтоплених будинках. Наталю ми зустрічаємо на одній із затоплених вулиць, сюди доставляють тих, хто приймає рішення покинути свої квартири. Жінка зізнається, довелося залишити рідні стіни, щойно вода почала прибувати. Але щодня приходить сюди, щоб попросити доставити її додому, доставляє хліб та воду тим, хто залишився у квартирах.

Наталя намагається потрапити до себе додому. Фото: Новини.LIVE

"Сусіди залишилися, шестеро осіб вони на 7-му, 8-му, 9-му поверхах, поки їжа у них є, але вони не хочуть евакуюватися. Вони сподіваються, що вода зійде і вони перечекають. Вода не сходить, вона додається, якщо вчора вона доходила до першої сходинки першого поверху, то сьогодні вона на першому поверсі. Затоплюються квартири перших поверхів", — розповідає Наталя.

Волонтери вирушають за людьми. Фото: Новини.LIVE

Люди у човнах — Херсон. Фото: Новини.LIVE

Таких, як Наталя, біля імпровізованого причалу прямо посередині вулиці досить багато. Одні хочуть подивитися, що стало з їхнім майном, інші — щоб допомогти тим, хто залишився.

"У нас там хлопці на п'ятому поверсі живуть, ми передали воду, приготували поїсти. Зараз знову поїдемо приготуємо їжу та знову привеземо хлопцям", — каже Олександра, мешканка Херсона.

Олександра залишилася без домівки. Фото: Новини.LIVE

Олександра також допомагає волонтерам, чим може. Жінка ледве стримує сльози — життя знову поділено на "до" та "після". Все, що наживали довгі роки, тепер під водою, врятувати нічого не вдалося.

Деякі будинки затоплені по самий дах. Фото: Новини.LIVE

"Нас батьки забрали, у них у приватному будинку живемо, ми встигли виїхати. Коли це все почалося о дев'ятій годині ранку, у нас води була по коліно. Ну а зараз у мене будинку немає, він затоплений весь повністю, ні даху, нічого немає... Ми не очікували, що буде настільки все погано, вчора на човні туди плавали, у нас там кіт залишився, але ми кота не знайшли, може, він десь забився, не знаю. Ми як Атлантида — затонуло все, не знаємо, як далі будемо", — зізнається Олександра.

Вода продовжує прибувати. Фото: Новини.LIVE

Перший поверх річкового вокзалу затоплений. Фото: Новини.LIVE

У воді плаває багато сміття. Фото: Новини.LIVE

Загалом на правобережжі Херсонської області підтоплено 20 сіл, від водної стихії постраждали понад 2500 будинків. Ще 68% території затоплено на лівобережжі. Нині відключено підстанції електропостачання, припинено газопостачання до частини абонентів, а також критичного впав рівень води в артсвердловинах.

Порятунок тварин

Українці із різних міст долучилися до рятувальної операції. Везуть все необхідне: їжу, медикаменти, одяг, човни, корм для тварин тощо. Нині врятовано понад 100 собак та 200 кішок. Зооволонтери констатують: на жаль, близько 10% тварин вже загинули, ще частина залишається на підтопленій території.

Ірина — зооволонтерка у Херсоні. Фото: Новини.LIVE

"Можна сказати, що 60 відсотків роботи ми зробили. Дуже важко працювати, де є закриті вольєри, де є закриті вікна, де дістатися дуже складно, а так ми зараз доопрацьовуємо те, що вчора не зробили, але важко, дуже важко", — розповідає зооволонтерка Ірина.

Досить велика кількість тварин залишається на острові та в гідропарку. Попри те, що кішки та собаки згрупувалися і чекають на допомогу, дістатися до них неможливо через сильну течію та відсутність потужних човнів. Зоозахисники намагаються врятувати тих, хто залишається у зоні досяжності. З необхідного сьогодні залишаються великі переноски, кітоловки та повідки.

Волонтерам потрібні великі переноски. Фото: Новини.LIVE

"Ми зараз намагаємось поєднати всі свої зусилля з усіх організацій — тут є люди з Дніпра, Києва, Одеси, Харкова, ми самі з Кривого Рогу. Ми об'єднали зусилля, хтось привіз корм, хтось медичну допомогу. Після огляду розподіляємо тварин по фондах, кожну тварину записуємо, звідки забрали, і всі ці дані викладаємо у чаті. Таким чином господар може знайти свою тварину", — зазначає волонтерка.

Якщо господар не з'явиться, тваринам намагаються знайти новий будинок. Зараз зоозахисники більше сконцентровані на порятунку чотирилапих, говорити про тих, кому не вдалося допомогти, досить складно.

Чоловік тримає врятованого собаку. Фото: Новини.LIVE

"Складно говорити, оскільки рахувати їх немає можливості, ти приїхав, оцінюєш ситуацію, забираєш живих і летиш на берег. Ну 10 відсотків загинули через те, що господарі закрили їх, а самі евакуювалися", — каже Ірина.

Вода сягає другого поверху. Фото: Новини.LIVE

Затоплена вулиця Херсона. Фото: Новини.LIVE

Рятувальні роботи будуть проводитись доти, доки дозволятимуть умови. Не варто забувати і про ворога, якому мало тих бід, які він уже накоїв. Найчастіше евакуацію доводиться зупиняти через черговий обстріл росіян. Наразі робота спрямована й на те, аби не допустили спалах інфекційних захворювань та їх поширення територією Херсонщини.