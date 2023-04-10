Я у Львові шукають українських військовополонених

Юристка Офісу підтримки родин військовослужбовців Властимира Шкрибало за роботою у Західному регіональному центрі пошуку військовополонених. Фото: Львівська ОВА

За рік повномасштабної війни в Україні близько двох тисяч українських захисників повернулись додому з російського полону. Та ще левова кількість українських військових перебувають у полоні у ворога.

Про те, як шукають та хто допомагає знайти українських військових, Новини.LIVE дізнавались у юристки Офісу підтримки родин військовослужбовців Властимири Шкрибало.

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— Що найважче у пошуку українських військовополонених?

— На фоні повномасштабного вторгнення у нашій роботі немає складнощів. Найважче — психологічно сприймати інформацію, коли до тебе приходять і просять знайти свого рідного, близького: чоловіка, брата, сина і ставлять певні питання. Але співпраця з державними органами, з правоохоронними органами, з військовими нам дозволяє зустріти повну підтримку і розуміння. Тому особливих складнощів немає.

— Скільки людей в день звертаються по допомогу у Західний регіональний центр з питань поводження з військовополоненими?

— Координаційний штаб створений спочатку війни, і відповідно велика кількість людей зверталась на той час, в координаційний штаб у Києві. Це було настільки масове явище, що координаційний штаб створив регіональні центри: Північний, Південний, Центральний і 14 березня був створений Західний регіональний центр.

Враховуючи що ми не довго працюємо, то ми щоденно отримує від 50 до 200 дзвінків. Також люди мають можливість записатись на особистий прийом. Якщо людина телефонує на гарячу лінію центру, то вона одразу вичерпну консультацію отримує.

— Як працює Західний регіональний центр пошуку військовополонених та яку допомогу рідні військовополонених можуть тут отримати?

— Західний регіональний центр працює в такому форматі. Найперше, до нас може звернутися будь яка людина, в якої рідний ( захисник України) зник безвісті або потрапив в полон.

Якщо рідні втратили з захисником зв'язок, вони можуть звернутися до нас, але спочатку людина має зателефонувати на гарячу лінію центру з метою реєстрації факту або зателефонувати на гарячу лінію і записатись на прийом і прийти особисто. Коли людина звертається до нас, ми маємо з'ясувати максимально усю чітку інформацію, що людині відомо. Обробляємо інформацію і поміщаємо в загальну базу.

— Якщо людина нікуди не зверталась, чи може вона отримати першу допомогу у Центрі?

— Це не проблема, вона отримує повністю всю вичерпну інформацію від нас, куди вона ще може звернутися, куди необхідно звернутися і, крім того, ми фіксуємо всю інформацію, якою володіє людина, і ця інформацію буде опрацювала представниками СБУ, омбудсменом. Координаційний штаб для цього і створений, щоб координувати всі зусилля.

— Повертаючись до наших військовополонених. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалось повернути близько 2 тисяч полонених, скільки ми можемо повернути ще наших захисників?

— Координаційний штаб щоденно співпрацює з СБУ, щоденно опрацьовує величезний масив інформації, докладаються максимальні зусилля. Ми будемо працювати доти, допоки не повернемо останнього полоненого.

— Військовополонені — це військові і цивільні?

— Такого поняття, як полонений цивільний, не існує. Військовополонені це є військовополонені. Це є особи, які потрапили в полон у зв'язку з війною. Будь-яка цивільна особа, яка потрапили з тих чи інших причин на територію ворога, повинна бути негайно відпущена.

Тому що Женевські конвенції зумовлюють роботу з полоненими. Будь-яка цивільна особа вона не попадає від значення слова "полонений". Однак росіяни не дотримують жодних міжнародних стандартів, тому, на жаль, наші цивільні утримуються ними. Тому коли трапляється можливість, вони пропонують повернути наших людей, які мали би бути звільнені негайно, ми також їх забираємо.

— Ми усі бачили кадри, коли українські захисники повертаються з полону. Як ми можемо оцінити їхнє перебування в російському полоні після таких кадрів?

— Ми бачимо, які повертаються наші захисники, і видно, що наші захисники утримуються там в неналежних умовах. За стільки часу війни ми вже звикли до того, що росія не дотримується жодних міжнародних норм і стандартів. Країна-загарбник позбавлена будь-якого людського ставлення навіть до своїх людей, не кажучи про військових. Наші полонені повертаються в значно гіршому стані, ніж вони мали б повертатися.

— Окрім пошуку військовополонених, які ще послуги надають у Центрі?

— Це психологічна, юридична допомога. Справа в тому, що будь-який захисник, який потрапив в полон чи пропав безвісті з особливих обставин, в будь якому випадку розшукується, і тут робиться величезна робота. Родина, яка тимчасово залишилась без захисника, має право на отримання одноразових виплат. Тому ми допомагаємо сформувати весь необхідний пакет документів і скеровуємо в органи, які мають вирішити це питання.

— Рідні чекають на результат, як вони його можуть отримати?

— Як тільки є якась інформація чи від червоного хреста, який підтверджує перебування військових в полоні, чи з національного інформаційного бюро, цю інформацію опрацьовують і виходять на зв'язок з рідними.

Віднедавна відкрилась ще одна можливість: на офіційному сайті координаційного штабу створено таку функцію, як особистий кабінет. Тобто будь-яка людина може зайти на сайт, створити свій кабінет, в якому може подати інформацію підтверджену і не підтверджену, розмістити фото, відео захисника і подати запит й отримати вичерпну відповідь.