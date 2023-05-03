Скільки триває навчання мобілізованих без воєнного досвіду — у ЗСУ пояснили

Навчання українських військових. Фото: Getty Images

У зв'язку з воєнним станом та загальною мобілізацією, яка триває в Україні вже понад рік, до лав ЗСУ призивають як офіцерів запасу, так і чоловіків без військового досвіду. Перед відправленням на фронт усі без виключення мають пройти перепідготовку або навчання.

Заступник начальника штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Віктор Люльчак розповів, скільки триває навчання після мобілізації.

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Навчання військових після мобілізації — скільки триває

Як підкреслив Люльчак, усі без виключення військові мають проходити злагодження у центрах підготовки ДШВ (Десантно-штурмові війська) та загальновійськову підготовку. За його словами, зараз в країні відкриваються й нові школи підготовки.

"Жоден мобілізований військовослужбовець не потрапляє на фронт, у бойові дії без проходження базової загальновійськової підготовки або, якщо це потрібно, фахової загальновійськової підготовки", ― заявив Люльчак.

Він пояснив, строки такої підготовки залежать від того, чи потрібна тільки базова підготовка або необхідна також і фахова.

"Це два місяці, або як мінімум один місяць", ― стверджує Люльчак.

Навчання військових після мобілізації. Фото: armyinform.com.ua

Керівник територіального центру комплектування Бурині Сумської області Сергій Павлов в інтерв'ю "Суспільному" розповів, що незалежно від ступеня підготовки мобілізованого, майже всіх спочатку відправляють у навчальні частини, де ті проходять всю необхідно підготовку тривалістю 1-3 місяці.

Павлов додав, що деякі мобілізовані проходять підготовку або в Україні, або їдуть в інші країни - Польщу, Німеччину й інші.

На передову потрапляють люди з бойовим досвідом або ті, хто хоча б служив раніше, каже керівник ТЦК:

"Люди, які служили та мають досвід, відправляємо вже у бойові військові частини, але люди, які не служили — всі потрапляють в навчальні частини".

Підготовка мобілізованого до військової служби. Фото: Getty images

Скільки триває перепідготовка офіцерів запасу після мобілізації

У свою чергу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, полковник Роман Горбач в коментарі NV розповів, що мобілізовані офіцери можуть проходити перепідготовку перед виправлянням на фронт, якщо вони призвані у своєму званні.

Зокрема, мобілізовані офіцери запасу, які проходили навчання на військових кафедрах, навчаються мінімум один місяць.

"Військовозобов'язані запасу, які не проходили до цього військової служби, можуть бути призвані тільки до навчальних військових частин або до вищих навчальних військових закладів для перепідготовки. Як мінімум, це 1 місяць, а якщо це складні спеціальності, то й на довший термін. І після того вони направляються до військових частин", ― пояснив полковник.

Підготовка українських військових. Фото: asd.com.ua

Нагадаємо, ми писали, як відбувається мобілізація офіцерів запасу в Україні та на які військові посади їх призначають.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, за яких умов, на який термін та як українські військовослужбовці можуть отримати відпустку у 2023 році.