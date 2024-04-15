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На фронті загинув Павло Петриченко

15 квітня 2024 22:16
оновлено: 22:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На фронті загинув Павло Петриченко
Павло Петриченко. Фото: медіа ҐРУНТ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 15 квітня, загинув український військовий солдат-аеророзвідник 59-ї бригади Павло Петриченко. Воїн співпрацював з Сергієм Притулою, виконував обов'язки аеророзвідника і брав участь у бойових діях на Херсонському та Донецькому напрямках.

Про смерть військового повідомила його сестра Марина Петриченко.

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Чим відомий Петриченко

Павло Петриченко до повномасштабної війни Росії проти України працював проєктним менеджером і був активним учасником громадського життя. Він також виступав у ролі голови штабу партії, керованої Сергієм Притулою. Проте в квітні 2022 року він відправився на фронт, бажаючи захищати свою країну від агресії.

Петриченко був аеророзвідником у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Попередньо він волонтерив, але пізніше вирішив приєднатися до Збройних сил для захисту України від російської агресії.

У березні цього року Петриченко публічно висловив свою думку про необхідність звернення уваги на ігорний бізнес в Україні та його наслідки. Він ініціював петицію на сайті Офісу президента щодо обмеження роботи онлайн-казино, яка протягом декількох годин набрала необхідну кількість підписів.

Реакція суспільства на смерть Петриченка 

Загибель Павла Петриченка викликала глибокі почуття в українському суспільстві.  Про смерть військового почали повідомляти блогери і канали у Telegram за кілька годин до того, як інформація стала офіційно відомою — проте не вказуючи його ім'я. 

На фронті загинув Павло Петриченко - фото 1
Скриншот допису Євгена Карася
На фронті загинув Павло Петриченко - фото 2
Скриншот допису Telegram-каналу Джокер
На фронті загинув Павло Петриченко - фото 3
Скриншот допису Стерненка

Також поки не з'явилась офіційна інформація, росіяни вже почали писати, що мова йде про голову ГУР Кирила Буданова, Президента України Володимира Зеленський та інші. Чим викликали в українських блогерів агресію.

На фронті загинув Павло Петриченко - фото 4
Скриншот допису Telegram-каналу Лачен пише
На фронті загинув Павло Петриченко - фото 5
Скриншот допису Telegram-каналу Джокер

Нагадаємо, на фронті загинув рівненський актор театру Володимир Федінчук. Також ми повідомляли сумну звістку про втрату талановитого музиканта з Дніпра Михайла Бікетова, який поклав своє життя за незалежність України.

смерть
військові
війна в Україні
фронт

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