На фронті загинув Павло Петриченко

Павло Петриченко. Фото: медіа ҐРУНТ

Сьогодні, 15 квітня, загинув український військовий солдат-аеророзвідник 59-ї бригади Павло Петриченко. Воїн співпрацював з Сергієм Притулою, виконував обов'язки аеророзвідника і брав участь у бойових діях на Херсонському та Донецькому напрямках.

Про смерть військового повідомила його сестра Марина Петриченко.

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Чим відомий Петриченко

Павло Петриченко до повномасштабної війни Росії проти України працював проєктним менеджером і був активним учасником громадського життя. Він також виступав у ролі голови штабу партії, керованої Сергієм Притулою. Проте в квітні 2022 року він відправився на фронт, бажаючи захищати свою країну від агресії.

Петриченко був аеророзвідником у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Попередньо він волонтерив, але пізніше вирішив приєднатися до Збройних сил для захисту України від російської агресії.

У березні цього року Петриченко публічно висловив свою думку про необхідність звернення уваги на ігорний бізнес в Україні та його наслідки. Він ініціював петицію на сайті Офісу президента щодо обмеження роботи онлайн-казино, яка протягом декількох годин набрала необхідну кількість підписів.

Реакція суспільства на смерть Петриченка

Загибель Павла Петриченка викликала глибокі почуття в українському суспільстві. Про смерть військового почали повідомляти блогери і канали у Telegram за кілька годин до того, як інформація стала офіційно відомою — проте не вказуючи його ім'я.

Скриншот допису Євгена Карася

Скриншот допису Telegram-каналу Джокер

Скриншот допису Стерненка

Також поки не з'явилась офіційна інформація, росіяни вже почали писати, що мова йде про голову ГУР Кирила Буданова, Президента України Володимира Зеленський та інші. Чим викликали в українських блогерів агресію.

Скриншот допису Telegram-каналу Лачен пише

Скриншот допису Telegram-каналу Джокер

Нагадаємо, на фронті загинув рівненський актор театру Володимир Федінчук. Також ми повідомляли сумну звістку про втрату талановитого музиканта з Дніпра Михайла Бікетова, який поклав своє життя за незалежність України.