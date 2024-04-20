Вибухи на Харківщині зараз увечері 20 квітня — що відомо

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: cfts.org.ua

Вибухи пролунали на Харківщині увечері в суботу, 20 квітня. Харківський район опинився під ударом російських окупантів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

Що відомо про атаку російських окупантів на Харківщину ввечері 20 квітня

Повітряну тривогу ввечері 20 квітня в Харківській області оголосили о 21:51. У Повітряних силах ЗС України повідомили про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗС України

Близько 23:00 в Харкові пролунали вибухи.

"Окупанти завдають ударів. Харківський район: перебувайте в укриттях", — написав у своєму Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Більш детальної інформації щодо цих вибухів наразі немає. Чекаємо офіційних коментарів від місцевої влади та ОВА.

Нагадаємо, у другій половині дня 20 квітня пролунав гучний вибух в Одесі. Росіяни атакували місто ракетами.

Також ми повідомляли про те, що вранці 20 квітня російські терористи обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок цієї атаки загинув 50-річний чоловік. Ще декілька людей отримали поранення.