Вибухи на Харківщині зараз увечері 20 квітня — що відомо

На Харківщині пролунали вибухи — що відомо
Вибухи пролунали на Харківщині увечері в суботу, 20 квітня. Харківський район опинився під ударом російських окупантів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Що відомо про атаку російських окупантів на Харківщину ввечері 20 квітня
Повітряну тривогу ввечері 20 квітня в Харківській області оголосили о 21:51. У Повітряних силах ЗС України повідомили про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Близько 23:00 в Харкові пролунали вибухи.
"Окупанти завдають ударів. Харківський район: перебувайте в укриттях", — написав у своєму Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Більш детальної інформації щодо цих вибухів наразі немає. Чекаємо офіційних коментарів від місцевої влади та ОВА.
Нагадаємо, у другій половині дня 20 квітня пролунав гучний вибух в Одесі. Росіяни атакували місто ракетами.
Також ми повідомляли про те, що вранці 20 квітня російські терористи обстріляли місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок цієї атаки загинув 50-річний чоловік. Ще декілька людей отримали поранення.
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