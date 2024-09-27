Вечірній вибух в Одеській області 27 вересня — що відомо про ворожу атаку

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: lb.ua

Вибух пролунав в Одеській області зараз, пізно ввечері в п'ятницю, 27 вересня. В Одеській області триває повітряна тривога.

Повітряні сили ЗС України попереджали про балістичну загрозу.

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Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗС України

Що відомо про вибух в Одеській області ввечері 27 вересня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 22:25. Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про загрозу застосування ударних БпЛА, а о 22:47 додав, що "Шахед" із півночі прямує на місто, і закликав громадян, зокрема жителів Пересипського району, перебувати в безпечних місцях. О 22:53 стало відомо, що ударний безпілотник змінив курс від міста.

Скриншот повідомлень Геннадія Труханова

О 23:00 Повітряні сили ЗС України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" попередив, що в бік Затоки Одеської області летить балістична ціль. Майже одразу ж після цього в області прогримів вибух.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Станом на 23:07 повітряна тривога, крім Одеської області, триває ще в десятьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська та Чернігівська області.

Карта повітряних тривог станом на 23:07 27 вересня

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 27 вересня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Дніпрі. Наразі інформації щодо їх причин і наслідків немає.

Також ми повідомляли, що вранці 27 вересня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Під ворожий обстріл потрапило районне управління поліції. Є травмовані та руйнування.