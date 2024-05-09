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На півдні та сході України — рух ворожих БпЛА

9 травня 2024 00:31
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вночі 9 травня
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під час повітряної тривоги вночі, 9 травня, військові повітряних сил попередили українців про активність ворожих "шахедів" поблизу Одеської області. На Дніпропетровщині — зберігаються загроза застосування балістичного озброєння.

"Шахеди" летять з акваторії Чорного моря 

Станом на 00:37 повітряна тривога оголошена в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та Криму. 

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Карта повітряних тривог в Україні вночі 9 травня
Карта повітряних тривог в Україні вночі 9 травня. Скриншот з alerts.in.ua

О 00:47 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння у Дніпропетровській області.

ВІдбій повітряної тривоги у Дніпропетровській області вночі 9 травня
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗС України

Новина доповнюється. 

загрози
повітряна тривога

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