Повітряна тривога в Україні вночі 9 травня

На півдні та сході України — рух ворожих БпЛА
9 травня 2024 00:31
Фото ілюстративне
Під час повітряної тривоги вночі, 9 травня, військові повітряних сил попередили українців про активність ворожих "шахедів" поблизу Одеської області. На Дніпропетровщині — зберігаються загроза застосування балістичного озброєння.
"Шахеди" летять з акваторії Чорного моря
Станом на 00:37 повітряна тривога оголошена в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та Криму.
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