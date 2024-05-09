Повітряна тривога в Україні вночі 9 травня

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Під час повітряної тривоги вночі, 9 травня, військові повітряних сил попередили українців про активність ворожих "шахедів" поблизу Одеської області. На Дніпропетровщині — зберігаються загроза застосування балістичного озброєння.

"Шахеди" летять з акваторії Чорного моря

Станом на 00:37 повітряна тривога оголошена в Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та Криму.

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Карта повітряних тривог в Україні вночі 9 травня. Скриншот з alerts.in.ua

О 00:47 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння у Дніпропетровській області.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗС України

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