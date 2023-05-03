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На півдні України ЗСУ знищили чотири ворожі дрони

3 травня 2023 18:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На півдні України ЗСУ знищили чотири ворожі дрони
Ворожі дрони. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 3 травня, у Миколаївській та Херсонській областях повітряне командування "Південь" знищило кілька дронів російських окупантів. Зокрема, було знищено чотири ворожі дрони.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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У повідомленні йдеться, що сила протиповітряної оборони було розбито два ударні БпЛА "Ланцет", один дрон "Мерлін-ВР", один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Наголошуємо на результативній бойовій роботі воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Хмельницького та Херсонської зенітної ракетної бригади", — йдеться в повідомленні.

Безпілотники
ЗСУ знищили чотири дрони. Фото: Оперативне командування "Південь"

Нагадаємо, в ніч на 3 травня Київ пережив третю за останні шість днів масовану нічну повітряну атаку. Цього разу російські окупаційні війська використовували лише дрони, які українська ППО успішно ліквідувала.

На цей раз, заявив керівник військової адміністрації Києва Сергій Попко, загарбники використовували лише дрони-камікадзе. За попередніми даними, то були іранські безпілотники Shahed.

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