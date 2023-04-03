Окупанти цинічно обстріляли Харківщину: поранено жінку

Ворог обстрілює прикордонні населені пункти

Станом на 3 квітня окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти України. За останню добу постраждали Харківський, Куп'янський, Ізюмський та Чугуївський райони областей.

Про це інформує Харківська ОВА.

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Минулої доби під обстрілами перебували Куп'янськ, Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук, Дворічна, Крохмальне та інші населені пункти. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено об'єкти цивільної промисловості.

Поранення зазнала 65-річна жінка, госпіталізована у стані середньої тяжкості.



У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю магазину. Також ворог обстріляв з РСЗВ с. Богуславка Ізюмського району, пошкоджено житловий будинок.



Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи обстежили майже 2 га території та знешкодили 47 вибухонебезпечних об’єктів.



Нагадаємо, що на Донеччині росія вбиває цивільних. Наразі визначити точну кількість жертв на сході України — неможливо.