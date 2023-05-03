Пам'ятники часів Другої світової не підлягають декомунізації, — Інститут нацпам'яті

Директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович. Фото: УНІАН

Директор Інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що пам'ятники та надгробні споруди, пов'язані з періодом Другої світової війни, не підпадають під декомунізацію та є винятком із закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Проте більшість пам'ятників Другої світової війни перебувають у поганому стані.

Про це він сказав під час круглого столу у Military Media Center.

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Дробович зазначив, що на надгробних спорудах, що належать до цього періоду, допускається використання символів комуністичного режиму як виняток.

Проте, директор Інституту нацпам'яті нагадав, що радянський серп та молот можуть бути знесені, якщо стилістика меморіалу дозволяє це зробити. Він також наголосив, що зірка є старовинним геральдичним символом і не підпадає під заборону.

За словами Дробовича, більшість пам'ятників Другої світової війни перебувають у поганому стані, тому їхня реставрація має здійснюватися з урахуванням історичної правди, доцільності та здорового глузду. Він упевнений, що такий підхід до реставрації пам'яток відобразить історичну правду та допоможе зберегти їх як точки пригадування та пам'яті.

Директор Інституту національної пам'яті наголосив, що стосовно кожної конкретної пам'ятки слід застосовувати інклюзивний підхід та враховувати думку місцевої влади. Він висловив сподівання, що реставрація пам'яток буде проводитися з повагою до їхньої історичної значущості та допоможе зберегти пам'ять про тих, хто загинув під час Другої світової війни.

"Можна вийти із ситуації, наприклад, встановивши поряд інформаційний стенд у сучасній стилістиці, на якому можна розмістити фотографії пам'ятника таким, яким він був споруджений, додати к'юаркоди, додаткову інформацію про похованих тут людей, а самі пам'ятники відреставрувати, подавши написи українською мовою", — сказав він.

Нагадаємо, що у селищі Троїцьке Лозівського району демонтували радянський пам'ятник, мешканців громади просять повідомляти про інші недеколонізовані об'єкти. До 2016 року місто називалося "Більшовик".