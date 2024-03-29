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Під прицілом "шахедів" західні області — повітряна тривога змістилася

29 березня 2024 00:55
оновлено: 01:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Під прицілом "шахедів" західні області — повітряна тривога змістилася
Безпілотник летить у небі. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 29 березня продовжується. Небезпека дещо змістилася на західні області, йдеться про Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку та інші. Наразі туди прямують "шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 29 березня

Українські військові попереджали про загрозу ударних безпілотників у Чернівецькій області. Також в небезпеці Хмельницька.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога продовжує триматися за низку областей, серед яких:

  • Рівненська,
  • Хмельницька,
  • Чернівецька,
  • Житомирська,
  • Вінницька,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 29 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:10. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про рух ворожих безпілотників у бік Хмельницької області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 01:34. Повітряні сили навели актуальну інформацію щодо руху ударних БпЛА:

  • Хмельниччина — у західному напрямку;
  • Вінниччина — північно-західним курсом;
  • з Кіровоградської у напрямку Вінницької області.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:51. Військові попередили про ракетну небезпеку в Харківській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою "Вагнек" повідомляє про нові безпілотники в бік Запорізької та Херсонської областей, а також ударні дрони в Хмельницькій області, які летять на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Небезпека повторно охопила деякі області.

Під прицілом "шахедів" західні області — повітряна тривога змістилася - фото 7
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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