Під прицілом "шахедів" західні області — повітряна тривога змістилася
Повітряна тривога в Україні зараз 29 березня продовжується. Небезпека дещо змістилася на західні області, йдеться про Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку та інші. Наразі туди прямують "шахеди".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Повітряна тривога зараз 29 березня
Українські військові попереджали про загрозу ударних безпілотників у Чернівецькій області. Також в небезпеці Хмельницька.
Тим часом повітряна тривога продовжує триматися за низку областей, серед яких:
- Рівненська,
- Хмельницька,
- Чернівецька,
- Житомирська,
- Вінницька,
- Кіровоградська,
- Миколаївська.
Оновлено 01:10. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про рух ворожих безпілотників у бік Хмельницької області.
Оновлено 01:34. Повітряні сили навели актуальну інформацію щодо руху ударних БпЛА:
- Хмельниччина — у західному напрямку;
- Вінниччина — північно-західним курсом;
- з Кіровоградської у напрямку Вінницької області.
Оновлено 01:51. Військові попередили про ракетну небезпеку в Харківській області.
Своєю чергою "Вагнек" повідомляє про нові безпілотники в бік Запорізької та Херсонської областей, а також ударні дрони в Хмельницькій області, які летять на захід.
Небезпека повторно охопила деякі області.
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