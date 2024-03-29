Під прицілом "шахедів" західні області — повітряна тривога змістилася

Безпілотник летить у небі. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 29 березня продовжується. Небезпека дещо змістилася на західні області, йдеться про Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку та інші. Наразі туди прямують "шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 29 березня

Українські військові попереджали про загрозу ударних безпілотників у Чернівецькій області. Також в небезпеці Хмельницька.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога продовжує триматися за низку областей, серед яких:

Рівненська,

Хмельницька,

Чернівецька,

Житомирська,

Вінницька,

Кіровоградська,

Миколаївська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:10. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про рух ворожих безпілотників у бік Хмельницької області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 01:34. Повітряні сили навели актуальну інформацію щодо руху ударних БпЛА:

Хмельниччина — у західному напрямку;

Вінниччина — північно-західним курсом;

з Кіровоградської у напрямку Вінницької області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 01:51. Військові попередили про ракетну небезпеку в Харківській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою "Вагнек" повідомляє про нові безпілотники в бік Запорізької та Херсонської областей, а також ударні дрони в Хмельницькій області, які летять на захід.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Небезпека повторно охопила деякі області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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