До Києва прибув президент Фінляндії — деталі візиту

Саулі Нііністьо та Володимир Зеленський

Сьогодні, 24 січня, до Києва з неоголошеним візитом прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Він вже зустрівся із Володимиром Зеленським.

Про це інформує пресслужба Президента України.

Деталі візиту

Повідомляється, що лідери обох держав обговорили війну росії проти України. Зазначається, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо пообіцяв і надалі підтримувати нашу державу.

Tapasin tänään Ukrainan presidentti Zelenskyin Kiovassa. Keskustelimme Venäjän hyökkäyssodan ajankohtaisesta tilanteesta ja Ukrainan tarvitsemasta tuesta.



Suomen tuki Ukrainalle jatkuu vahvana. pic.twitter.com/GVU0qiY5Ze — Sauli Niinistö (@niinisto) January 24, 2023

"Сьогодні я зустрівся з президентом України Зеленським у Києві. Ми обговорили поточну ситуацію російсько-агресорської війни та підтримку, якої потребує Україна. Фінляндія продовжує підтримувати Україну", — написав він у своєму Twitter.

Своєю чергою, Володимир Зеленський подякував Фінляндії за підтримку та розповів про перспективи оборонної співпраці між країнами.

"Дякую Фінляндії за незмінну та принципову підтримку наших оборонних зусиль, санкційного тиску на росію, міжнародної активності, яка спрямована на притягнення росії до відповідальності за терор", — заявив глава держави.

Як повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle, з міркувань безпеки візит Нііністьо не афішувався заздалегідь. Ці зустрічі, як зазначається, становлять загрозу безпеці насамперед для президента України Володимира Зеленського, адміністрацію якого росія все ще намагається усунути від влади.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський поділився новими світлинами, де зображена боротьба українців проти російського агресора.

На 335-й день повномасштабної війни він зазначив, що Україну чекає лише перемога.