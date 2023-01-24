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США можуть оголосити про передачу Україні танків Abrams, — WSJ

24 січня 2023 18:11
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
США цього тижня оголосять про передачу Україні танків Abrams, — WSJ
США намагаються вплинути на Німеччину у питанні важкого озброєння
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Вже цього тижня адміністрація Джо Байдена може оголосити про передачу Україні важкого озброєння. Йдеться про танки Abrams.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

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Деталі

Джерела WSJ зазначають, що передача озброєння має стати частиною дипломатичних домовленостей з офіційним Берліном, аби Німеччина передала невелику кількість танків Leopard і схвалила їхню передачу країнами ЄС.

Це владнало б розбіжності Заходу щодо танків, передача яких, на думку деяких країн, загрожує ескалацією бойових дій. Співрозмовники WSJ кажуть, що зміна позиції США слідувала за телефонною розмовою з канцлером Олафом Шольцом 17 січня, у ході якої Байден погодився розглянути питання щодо поставок Україні танків Abrams.

Що відомо про Abrams

Abrams — це основний бойовий танк Сполучених Штатів Америки, який випускається з 1980 року. Відомо, що вони стоять на озброєнні армії і морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко і ряду близькосхідних держав.

Abrams є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 т.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міноборони Польщі офіційно запросило дозвіл Німеччини на постачання Україні танків Leopard 2. Польща вважає, що офіційний Берлін має приєднатися до коаліції, яка підтримує постачання Україні танків.

Відомо, що наразі Німеччина не планує надсилати в Україну танки Leopard 2. Раніше міністр економіки країни не виключав ідею відправлення цієї техніки, втім уряд Німеччини іншої думки.

Водночас міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії звернулися до влади Німеччини з проханням надати Україні танки Leopard. Країни Балтії вважають, що від цього рішення залежить мир у всій Європі.

 

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