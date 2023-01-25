Уряд Німеччини погодив відправу в Україну танків Leopard

Країна відправить 14 танків

Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

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"Сьогодні в Кабінеті Міністрів канцлер Німеччини оголосив про подальшу підтримку України з постачанням танків Leopard 2. Країнам-партнерам також буде видано відповідний дозвіл. Це тісно узгоджено з міжнародними партнерами", — написав Гебештрайт у Twitter.

Скільки танків Leopard має Німеччина

CNN з посиланням на джерела у Міноборони Німеччини повідомляє, що німецька армія має у своєму розпорядженні 320 танків Leopard 2, але невідомо, який ступень боєготовності вони мають.

Як зазначається, наявні в розпорядженні Міноборони Німеччини танки Leopard 2 — усі серії A5, A6 та A7 — є у різному стані, на різних стадіях ремонту та готовності до розгортання.

За словами представника Міноборони ФРН, німецька армія вже не має танків Leopard 1, а також на складі немає старих моделей Leopard 2, таких як A4.

CNN нагадує, що минулого тижня виробник зброї Rheinmetall окремо заявив, що має 139 танків Leopard на складі, але з них тільки 29 Leopard 2 будуть готові до постачання навесні цього року.

Представник Rheinmetall повідомив CNN, що частина з 88 танків Leopard 1 можуть бути поставлені приблизно через дев'ять місяців, а решта — через рік.

Інший німецький виробник зброї, FFG, має на складі 99 танків Leopard 1.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модифікацію німецький танків Leopard.