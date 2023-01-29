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У Києві попрощалися з британським волонтером, який загинув на війні в Україні

29 січня 2023 16:34
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
У Києві попрощалися з британським волонтером, який загинув на війні в Україні
Церемонія прощання відбулася у Трапезній церкві на території Софії Київської
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

У Трапезній церкві на території Софії Київської відбулася церемонія прощання з британським волонтером Ендрю Бегшоу, який загинув на війні в Україні. Він разом з колегою Крісом Перрі зник безвісти 6 січня поблизу Соледара на Донеччині. Невдовзі родина одного з волонтерів заявила, що чоловіків вбили під час спроби провести гуманітарну евакуацію.

Про це повідомляє Суспільне.

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Деталі

На панахиді були присутні близько 50 людей, серед яких волонтери, знайомі та журналісти.

поховання
Фото: Суспільне

Як розповів один з організаторів панахиди, волонтер Ігнат Івлев-Йорк, Ендрю Бегшоу приїхав в Україну у березні, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення рф. Чоловік розвозив гуманітарну допомогу і допомагав мирним жителям евакуюватися з найгарячіших точок Донбасу.

6 січня 2023 року він разом з колегою Крісом Перрі вирушив у Соледар, щоб допомогти місцевим евакуюватися. Після цього волонтери перестали виходити на зв'язок. Про обставини смерті чоловіків відомо небагато, однак тіла іноземців вдалося повернути із непідконтрольної Україні території.

"Енді був нашим другом. Ми познайомилися на Донбасі в червні-липні. Ми займалися евакуацією з Сіверська. Я пам’ятаю, це був один з перших разів, коли ми їздили разом. Енді був дуже тихою людиною, яка просто хотіла допомагати іншим. Він відчував, що це його місія, це те, що він хотів робити. Тому, коли його родина питала, коли він приїде, він завжди говорив: "Коли все закінчиться", — сказав волонтер Ігнат Івлев-Йорк.

поховання
Фото: Суспільне

За словами волонтера Ігната Івлева-Йорка, родина Ендрю Бегшоу у пам'ять про чоловіка планує організувати збір допомоги для українських волонтерів, на потреби дитячої лікарні у Києві, а також Організації з захисту і порятунку тварин UAnimals.

"Ендрю на ентузіазмі їхав, у нього не було організації, ніяких донатів і соцмереж. Він просто брав і працював. Він дві свої машини в Соледарі залишив. Таких людей дуже мало, які віддані своїй справі", — розповів волонтер Микола, який разом з Ендрю Бегшоу допомагав евакуйовувати людей із Соледара.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Великої Британії відреагували на заяву ПВК "Вагнера" про виявлення у Соледарі тіла одного з британських волонтерів.

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