Шольц висловився щодо надання Україні винищувачів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Позиція Німеччини щодо передачі Україні винищувачів не змінилася. Дебати з цього питання повинні припинитися.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Під час свого візиту до столиці Чилі Шольц прокоментував дискусії серед німецьких політиків щодо можливості передати Україні сучасні винищувачі. Він заявив, що це питання потребує серйозних обговорень, а не конкуренції, при якій "на перший план виходять внутрішньополітичні мотиви замість підтримки України".

Шольц наголосив, що до таких важливих тем як зброя потрібно підходити раціонально.

"Такі ж безглузді прохання, як розгортання сухопутних військ, було відхилено. Про це зараз все сказано, зокрема й мною", — сказав Шольц.

Німецькі ЗМІ стверджують, що Шольц виглядав роздратовано, відповідаючи на питання про винищувачі.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився проти надання Україні німецьких винищувачів для стримування російської агресії. Він зазначив, що така техніка має зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць.

Також ми писали, що Польща може передати Україні винищувачі. Однак це відбудеться лише в погодженні з НАТО.

Додамо, Велика Британія не відкидає передачі Україні винищувачів. Водночас це питання не є пріоритетом у наданні військової допомоги.