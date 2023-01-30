Шольц висловився щодо надання Україні винищувачів
Позиція Німеччини щодо передачі Україні винищувачів не змінилася. Дебати з цього питання повинні припинитися.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
-
У росії військкомати займуться виявленням "добровольців", які бажають воювати проти України
-
Ще один відомий клуб хоче запросити Кіліана Мбаппе: умова, на яку погодиться француз
-
Стоять черги у військкомати: Данілов заспокоїв українців щодо мобілізації в Україні
-
Софі Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитості, які побудували парфумерну імперію
-
Батьків просять тепліше одягати дітей: у школах Львова немає потужних генераторів
-
В Одесі народилося 113 малюків: хто святкує іменини цього тижня
-
Коли дітям можна робити щеплення від грипу: рекомендації МОЗ
-
Запоріжці, чиє житло зруйновано, можуть оформити фінансову допомогу від міста: як це зробити
-
Безпечна прогулянка: одеські медики нагадали правила безпеки взимку
-
Російський терор має програти всюди і в усьому: Зеленський звернувся до українців
Деталі
Під час свого візиту до столиці Чилі Шольц прокоментував дискусії серед німецьких політиків щодо можливості передати Україні сучасні винищувачі. Він заявив, що це питання потребує серйозних обговорень, а не конкуренції, при якій "на перший план виходять внутрішньополітичні мотиви замість підтримки України".
Шольц наголосив, що до таких важливих тем як зброя потрібно підходити раціонально.
"Такі ж безглузді прохання, як розгортання сухопутних військ, було відхилено. Про це зараз все сказано, зокрема й мною", — сказав Шольц.
Німецькі ЗМІ стверджують, що Шольц виглядав роздратовано, відповідаючи на питання про винищувачі.
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився проти надання Україні німецьких винищувачів для стримування російської агресії. Він зазначив, що така техніка має зовсім іншу дальність польоту та вогневу міць.
Також ми писали, що Польща може передати Україні винищувачі. Однак це відбудеться лише в погодженні з НАТО.
Додамо, Велика Британія не відкидає передачі Україні винищувачів. Водночас це питання не є пріоритетом у наданні військової допомоги.