Литва збирає гроші на радари ППО для України

Литва розпочала збір коштів на радари ППО для України: скільки потрібно
Литва розпочала збір на п’ять радарів протиповітряної оборони, які хочуть купити та передати Україні. Станом на вечорі 30 січня вдалося зібрати понад 460 тисяч євро.
Про це у Twitter повідомив координатор збору Андрюс Тапінас.
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Деталі
"Литовці знову повстали на підтримку України! Чотири найбільші організації підтримки об’єдналися, щоб придбати ізраїльські сучасні радари, щоб допомогти захистити українське небо. Ми розраховуємо виручити не менше 5 мільйонів євро на 5 радарів", — написав Тапінас.
Lithuanians rise again to support Ukraine!— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) January 30, 2023
4 biggest support organisations join forces together to buy Israeli made modern radars to help protect Ukrainian sky.
We expect to raise at least 5 mln euro for 5 radars.
Join the cause. Let's radar!
Paypal: [email protected]
У кампанії зборі грошей беруть участь громадські ініціативи "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" та "Stiprūs kartu" ("Сильніші разом"), а також суспільний мовник LRT.
Крім того, інформацію про збір кошті опублікував міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.
🇱🇹 support organisations join together to buy radars to help protect the sky of 🇺🇦. 5 mln euro for 5 radars. Please help us and help 🇺🇦!— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 30, 2023
Paypal:
[email protected]
Bank transfer:
Vsi Melyna ir geltona
LT81 7300 0101 7572 0500
Swedbank
SWIFT: HABALT22
Purpose: Lets radar pic.twitter.com/Gc8gHw2f5K
Вже вдалося зібрати понад 460 тисяч євро.
Нагадаємо, Литва відправить в Україну новий пакет військової підтримки. Його вартість — 125 мільйонів євро.
Раніше у Міноборони Литви закликали забезпечити Україну сучасною зброєю.