Литва збирає гроші на радари ППО для України

У зборі грошей беруть участь громадські ініціативи та суспільний мовник

Литва розпочала збір на п’ять радарів протиповітряної оборони, які хочуть купити та передати Україні. Станом на вечорі 30 січня вдалося зібрати понад 460 тисяч євро.

Про це у Twitter повідомив координатор збору Андрюс Тапінас.

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"Литовці знову повстали на підтримку України! Чотири найбільші організації підтримки об’єдналися, щоб придбати ізраїльські сучасні радари, щоб допомогти захистити українське небо. Ми розраховуємо виручити не менше 5 мільйонів євро на 5 радарів", — написав Тапінас.

Lithuanians rise again to support Ukraine!



4 biggest support organisations join forces together to buy Israeli made modern radars to help protect Ukrainian sky.



We expect to raise at least 5 mln euro for 5 radars.



Join the cause. Let's radar!



Paypal: [email protected] — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) January 30, 2023

У кампанії зборі грошей беруть участь громадські ініціативи "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" та "Stiprūs kartu" ("Сильніші разом"), а також суспільний мовник LRT.

Крім того, інформацію про збір кошті опублікував міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас.

🇱🇹 support organisations join together to buy radars to help protect the sky of 🇺🇦. 5 mln euro for 5 radars. Please help us and help 🇺🇦!



Paypal:

[email protected]

Bank transfer:

Vsi Melyna ir geltona

LT81 7300 0101 7572 0500

Swedbank

SWIFT: HABALT22

Purpose: Lets radar pic.twitter.com/Gc8gHw2f5K — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 30, 2023

Вже вдалося зібрати понад 460 тисяч євро.

Нагадаємо, Литва відправить в Україну новий пакет військової підтримки. Його вартість — 125 мільйонів євро.

Раніше у Міноборони Литви закликали забезпечити Україну сучасною зброєю.