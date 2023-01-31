Французький письменник презентує фільм про Україну до річниці вторгнення рф

Французький письменник презентує фільм "Слава Україні" до річниці вторгнення рф
Французький письменник Бернар-Анрі Леві презентує документальний фільм про Україну до річниці повномасштабного вторгнення росії. Презентація стрічки відбудеться в нашій країні.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
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Деталі
"До річниці повномасштабного вторгнення Бернар-Анрі Леві приїде до нас, щоб презентувати його новий фільм "Слава Україні". Чекаємо. Деталі згодом", — розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
За його словами, фільми Леві про складні події та процеси — світові та особистісні, та знімає він частіше за все саме документальні стрічки.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський хоче особисто відвідати засідання ООН напередодні річниці війни. Втім, його візит залежить від ситуації, яка буде на фронті.
Також ми писали, що Польща і Литва хочуть, щоб Євросоюз запровадив обмеження щодо ядерного сектору росії в рамках десятого пакета санкцій. Нові обмеження мають бути готові до 24 лютого — річниці вторгнення росії на територію України.
Додамо, Кремль готує сили для чергового масштабного наступу на територію України, в якому може залучити до 200 тисяч осіб, кажуть військові аналітики, зокрема й американського Інституту вивчення війни. Це може статися найближчими місяцями. Можливо, навіть 24 лютого — в річницю повномасштабного вторгнення росіян.