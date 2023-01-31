Джонсон заявив, що звільнення України від російських окупантів може статися цього року

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон / Фото: REUTERS/Phil Noble/File Photo

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив тверде переконання, що війна в Україні з повним звільненням її територій може завершитися у 2023 році. За його словами, це є кращим варіантом не лише для України й Заходу, але також для росії.

Про це Борис Джонсон сказав у вівторок під час зустрічі з журналістами в Українському домі у Вашингтоні, пише Укрінформ.

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"Ми маємо зробити так, аби наші українські друзі отримали те, що їм потрібно, щоб якомога швидше вигнати росіян з усієї території України", — наголосив Джонсон.

Він заявив, що звільнення українських територій "може статися нинішнього 2023-го року", і це є найкращим варіантом не лише для України.

"Я думаю, що це найкраще для Заходу, але також і для росії", — сказав колишній очільник британського уряду.

Він додав, що з "катастрофою", яку вчинив російський диктатор володимир путін, треба покінчити якомога швидше.

"Те, що роблять українці — і я бачив це на власні очі кілька разів — це боротьба від імені всіх нас, вони борються за свободу по всьому світу, вони воюють за людей у Грузії й Молдові, у країнах Балтії та Польщі – скрізь, де існує ризик російського реваншизму чи бажання відбудувати стару радянську імперію", — зазначив Джонсон.

Він також сказав, що залишається палким прихильником України.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав свою країну значно збільшити військову допомогу Україні. На його думку, українцям потрібно віддати всю необхідну зброю для перемоги.

Також ми писали, що Борис Джонсон нещодавно відвідав Київ. Він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо, Джонсон раніше заявляв, що війна в Україні може закінчитися тільки поразкою російського диктатора володимира путіна.