Путін виступив із новими погрозами Заходу

Президент росії володимир путін

Російський диктатор володимир путін погрожує Заходу у використанні "не лише бронетехніки". Кремлівський фюрер заявив, що така відповідь буде на "загрози" для рф.

Про це володимир путін сказав, виступаючи на концерті на честь 80-річчя перемоги в Сталінградській битві, пишуть прокремлівські ЗМІ.

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"Але у нас є чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться. Всі повинні це розуміти. Для тих, хто загрожує нам, мабуть, для них незрозуміла проста істина — весь наш народ, всі ми росли і з молоком матері ввібрали в себе традиції нашого народу, покоління переможців, які своєю працею, потім і кров'ю створили нашу країну і передали її нам у спадок", — сказав диктатор.

За словами путіна, "сучасна війна рф з Європою буде зовсім іншою".

"Ми свої танки до їх кордонів не посилаємо, але у нас є чим відповісти", — наголосив кремлівський фюрер.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін збирається виступити з посланням до Федеральних зборів. Ймовірно, це відбудеться у роковини вторгнення росії в Україну.

Також ми писали, що путін дав наказ своїм військам повністю окупувати Донецьку та Луганську області. За планом кремля, вони мають це зробити до березня.