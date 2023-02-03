У Генштабі розповіли про сьогоднішні обстріли з боку росії

Внаслідок ворожих обстрілів є поранені серед цивільного населення

Російські окупаційні війська протягом доби обстрілювали Україну з різних видів зброї. Внаслідок атак є жертви серед цивільного населення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області, є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", — повідомили в Генштабі.

Військові наголосили, що є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 лютого росія вчинила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у Краматорську Донецької області.

Також ми писали, що загарбники атакували місто Покровськ Донецької області. Під час обстрілу була використана заборонена міжнародними конвенціями зброя — касетні осколково-фугасні снаряди.

Додамо, днями російські окупаційні війська атакували місто Курахове у Донецькій області. Внаслідок обстрілу поранена одна людина.