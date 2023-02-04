В Україні оголосили відбій повітряної тривоги

Сирена лунала по всій країні майже годину

В Україні після масштабної повітряної тривоги оголосили відбій. Запусків ракет не зафіксували.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Деталі

Тривоги почали розповсюджуватись по всій країні о 16:49. О 17:33 почалися відбої сирен по областях. Запусків ворожих ракет чи БпЛА зафіксовано не було.

Тривога залишається лише в Луганській області (триває 305 днів) та в тимчасово окупованому Криму (55 днів).

Що було раніше

За інформацією Telegram-каналу "Беларускі Гаюн", у Білорусі о 16 годині злетів МіГ-31К ВКС рф.

Станом на 16:55 тривога оголошена у всіх областях України. Людям варто пройти до укриттів.

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ пояснювали, що інформація про можливу загрозу потрапляє у відповідну службу за лічені хвилини після фіксації ворожого літака або ракети.

Коли військові отримують такі дані, то сирену вмикають у певних регіонах. Сигнал небезпеки може сповіщати про насування авіації окупантів або про те, що місцевість уже зазнала авіаудару.

Нагадаємо, сьогодні вже була повітряна тривога о 9 годині ранку. Сирена охопила усі області країни.

Також ми писали, що днями на вулицях Києва звучали сирени. При цьому влада не оголошувала про сигнал повітряної тривоги.