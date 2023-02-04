Росія відправляє на війну в Україну засуджених жінок

Загарбники намагаються поповнити живу силу

Щодня російські окупанти зазнають серйозних втрат у живій силі. Якщо російські загарбники раніше відправляли на війну засуджених чоловіків, то тепер справа дійшла й до жінок.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області. Також відомо, що їх направлено на територію російської федерації для проходження підготовки", — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, з Чеченської республіки на війну в Україну відправилися люди із кримінальним та терористичним минулим. Також були мобілізовані боржники і наркомани.

Також ми писали, що російський серійний убивця Михайло Попков, відомий як "ангарський маніяк", попросився на війну в Україну. Він хоче воювати у складі приватної військової компанії "Вагнера".

Додамо, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин помилував російських в'язнів, які відбували покарання за серйозні злочини. Серед тих, кого можуть відправити на війну в Україну, — вбивці, насильники та рецидивісти.