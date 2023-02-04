ЗМІ стверджують, що технології з Китаю допомагають рф воювати проти України

Китайські державні оборонні компанії постачають рф різне обладнання

Росія отримує з інших країн технології подвійного призначення, які сприяють веденню війни в Україні. Зокрема, їх країна-агресор отримує від Китаю.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Лідери країн Заходу проводять кампанію з економічного тиску на рф після того, як країна-агресор розпочала повномасштабну війну проти України. Серед застосованих заходів — припинення експорту до росії комп'ютерних чипів, інфрачервоних камер, радіолокаційного обладнання та інших технологій, які застосовуються для виробництва озброєння.

Згідно з митними записами, рф імпортує ці технології через країни, які не приєдналися до санкцій. Китайські державні оборонні компанії постачають навігаційне обладнання, технології глушіння і деталі винищувачів російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями.

У митних документах зазначено лише деякі з десятків тисяч партій товарів подвійного призначення, тобто які можуть мати військове застосування, які імпортувала росія. Переважно постачання відбувалося з Китаю.

Видання проаналізувало понад 84 000 операцій із постачання, зареєстрованих російською митницею, зосередившись на товарах, які вважають критично важливими для армії окупантів.

Водночас речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю в коментарі WSJ заперечив, що Китай надає "допомогу" росії, назвавши ці твердження "спекулятивним і навмисно роздутим". Крім того, він заявив, що Пекін виступає проти "односторонніх санкцій, які не мають під собою жодних підстав згідно з міжнародним правом".

Нагадаємо, очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін під час зустрічі із заступником голови Радбезу рф Дмитром Медведєвим згадав про війну в Україні. Він наголосив, що замість війни мають розпочатися переговори.