Шмигаль розповів, як страждає українська енергетика через постійні обстріли рф

Шмигаль розповів про наслідки російської агресії

Російські окупанти сьогодні завдали чергового масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Однак в нашої країни все одно достатньо ресурсів для завершення зими.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Загалом через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій. Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб’єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ. Кожна друга підстанція Укренерго була атакована за чотири місяці", — повідомив Шмигаль.

За його словами, попри російський терор абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом.

"Ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори — надходять, енергетичне обладнання від партнерів — їде", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у кількох областях країни.

У соцмережах повідомляли про вибухи у Кривому Розі. За словами голови міської військової адміністрації Олександра Вілкула, на підльоті до міста було сім ворожих ракет.

"Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернет. Всі залишаємось в укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті", — повідомляв Вілкул.

Також інформували про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

На Полтавщині та Кіровоградщині працювала протиповітряна система оборони. Люди чули вибухи. Крім того, вибухи були й у Харкові.

У Києві спрацювала ППО. За словами кореспондентів Новини.LIVE, пролунало кілька потужних вибухів. Пізніше нардепка Марія Мезенцева заявила, що є влучання ракет по Києву. У Голосіївському районі уламки російської ракети потрапили в приватний сектор. Ніхто з людей не постраждав. Загалом над столицею вдалося збити 10 ракет рф, повідомив мер Віталій Кличко.

Крім того, вибухи лунали у Хмельницькому, Вінниці, Івано-Франківську. На Львівщині працювали система ППО.

В Укренерго повідомили про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури.

"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", — йдеться у повідомленні.

Додамо, вчора російські солдати завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.