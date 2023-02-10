Зеленський зворушливо подякував українцям

Президент записав відеозвернення до народу

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення. Він подякував українцям.

Відео опублікували на YouTube-каналі Офісу Президента України.

Що сказав Зеленський

"Цього тижня я сказав багато слів вдячності нашим союзникам і партнерам — усім, хто нам допомагає. А зараз я хочу сказати слова вдячності вам, українці. Для мене завжди честь — представляти Україну, і я пишаюся нашим прекрасним і міцним народом. Ви чули і бачили, як вітають Україну. Це те, що зробили ми всі разом. Це те, як вітають вас", — сказав Президент.

Зеленський наголосив, що пишається українською сміливістю.

"Я пишаюся українською незламністю. Я пишаюся українською результативністю. Я пишаюся вами всіма — тими, хто воює та працює заради нашої держави, хто підтримує фронт і державу. Дякую всім вам!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 8 і 9 лютого перебував з офіційними візитами в Лондоні, Парижі і Брюсселі.

Зокрема, під час зустрічі в Парижі Президент України закликав лідерів Франції й Німеччини Емманюеля Макрона і Олафа Шольца "якомога швидше" надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ росії. Своєю чергою, вони пообіцяли продовжувати підтримку України, в тому числі військову, "стільки, скільки буде потрібно" до перемоги.