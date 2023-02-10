"Я пишаюся нашим народом": Зеленський зворушливо подякував українцям
Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення. Він подякував українцям.
Відео опублікували на YouTube-каналі Офісу Президента України.
-
Японія передасть 10 млн доларів на проєкти ЮНЕСКО в Україні: куди підуть кошти
-
Чи заб'є Мудрик перший гол в Англії: анонс матчу "Вест Гем" — "Челсі"
-
Кількість жертв руйнівного землетрусу у Туреччини та Сирії наближається до 24 тисяч
-
Землетрус у Туреччині, візит Зеленського до Великої Британії та пожежі в Чилі: події тижня в фотографіях
-
Допомога українцям: США виділять $6 млрд на соцпрограми
-
США збили над Аляскою невідомий літальний апарат
-
Є влучання в енергооб'єкти: Дніпропетровська ОВА повідомила про наслідки нічної атаки дронів
-
Понад 1100 окупантів за добу відправилися до Кобзона: Генштаб оголосив величезні втрати рф
-
Білий дім анонсував нову військову допомогу Україні: де і коли про неї оголосить Байден
-
Обстріли Донеччини: за добу загинула одна цивільна людина, четверо поранені
Що сказав Зеленський
"Цього тижня я сказав багато слів вдячності нашим союзникам і партнерам — усім, хто нам допомагає. А зараз я хочу сказати слова вдячності вам, українці. Для мене завжди честь — представляти Україну, і я пишаюся нашим прекрасним і міцним народом. Ви чули і бачили, як вітають Україну. Це те, що зробили ми всі разом. Це те, як вітають вас", — сказав Президент.
Зеленський наголосив, що пишається українською сміливістю.
"Я пишаюся українською незламністю. Я пишаюся українською результативністю. Я пишаюся вами всіма — тими, хто воює та працює заради нашої держави, хто підтримує фронт і державу. Дякую всім вам!" — додав Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 8 і 9 лютого перебував з офіційними візитами в Лондоні, Парижі і Брюсселі.
Зокрема, під час зустрічі в Парижі Президент України закликав лідерів Франції й Німеччини Емманюеля Макрона і Олафа Шольца "якомога швидше" надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ росії. Своєю чергою, вони пообіцяли продовжувати підтримку України, в тому числі військову, "стільки, скільки буде потрібно" до перемоги.