У Генштабі повідомили, що у Новій Каховці новоприбулі окупанти грабують оселі українців

Російські загарбники продовжують мародерити

Російські окупанти у Новій Каховці Херсонської області грабують оселі місцевих жителів. Усе награбоване вони вивозять вантажівками.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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За інформацією Генштабу, грабують майно новоприбулі окупанти.

"У Новій Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області, у період з 7 по 9 лютого спостерігаються численні випадки мародерства російськими загарбниками. Новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують награбоване майно у військові вантажівки", — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські окупанти не вперше грабують місцевих жителів. Мародери пересуваються лише групами по 10-15 осіб, оскільки бояться опору українців.

Також ми писали, що у Маріуполі повністю зникли запчастини до автомобілів світових марок. Самі ж автомобілі, які маріупольці залишили на вулицях, окупанти викрадають і вивозять до росії.

Додамо, у захопленому і знищеному Маріуполі російські загарбники зайнялися грабуванням квартир у вцілілих багатоповерхівках. Однією із цінностей, які росіяни витягали з українських квартир, є унітази.