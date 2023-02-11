У Генштабі повідомили, що у Новій Каховці новоприбулі окупанти грабують оселі українців

У Новій Каховці новоприбулі окупанти грабують оселі українців, — Генштаб
Російські окупанти у Новій Каховці Херсонської області грабують оселі місцевих жителів. Усе награбоване вони вивозять вантажівками.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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За інформацією Генштабу, грабують майно новоприбулі окупанти.
"У Новій Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області, у період з 7 по 9 лютого спостерігаються численні випадки мародерства російськими загарбниками. Новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують награбоване майно у військові вантажівки", — повідомили в Генштабі.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські окупанти не вперше грабують місцевих жителів. Мародери пересуваються лише групами по 10-15 осіб, оскільки бояться опору українців.
Також ми писали, що у Маріуполі повністю зникли запчастини до автомобілів світових марок. Самі ж автомобілі, які маріупольці залишили на вулицях, окупанти викрадають і вивозять до росії.
Додамо, у захопленому і знищеному Маріуполі російські загарбники зайнялися грабуванням квартир у вцілілих багатоповерхівках. Однією із цінностей, які росіяни витягали з українських квартир, є унітази.