У Маріуполі окупанти організували ремонт техніки, аби не брати участі у війні

Загарбники відмовляються воювати будь-якими способами, аби залишитися живими

Російські окупанти все частіше відмовляються бути гарматним м'ясом на фронті. У Маріуполі загарбники придумали, як уникнути смерті.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Російські окупанти навмисно виводять з ладу свою техніку, а потім її ремонтують, щоб не воювати.

"У місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями, аби не брати участі в бойових діях. Основною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів", — інформують у Генштабі.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 1 100 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й авіацію.

Варто зазначити, що в останні дні кількість ліквідованих на фронті окупантів значно зросла порівняно із початком року.

Наприклад, 5 лютого Збройні сили України ліквідували близько 870 російських військових та найманців.

Протягом 6 лютого українські захисники знищили велику кількість окупантів. Орієнтовна кількість знищених склала 1 030 осіб.

7 лютого Сили оборони України ліквідували орієнтовно 910 російських військових.