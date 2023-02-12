У ГУР заявили, що росію ще більше виснажить подальша мобілізація

Країна-агресор не враховує проблем, які виникали під час попередньої хвилі мобілізації

Подальша мобілізація в росії ще більше виснажить її. Якщо країна-агресор продовжить новий етап мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля.

Про це заявив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.

Деталі

За його словами, під час передньої хвилі мобілізації окупанти зіштовхнулися з браком сучасного обладнання в хорошому робочому стані та достатньої кількості боєздатних офіцерів, а також навчанням величезного напливу непідготовлених людей. Це буде й під час нової хвилі.

"Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові й зараз", — сказав Скібіцький.

Нагадаємо, ворог продовжує шукати способи поповнення лав своєї армії за рахунок населення окупованих територій. Зокрема, на Херсонщині окупанти заохочують випускників шкіл вступати у кадетські класи з посиленою військовою підготовкою.

Раніше у Міноборони заявили, що на територіях України, що перебувають під контролем рф, продовжується мобілізація до російських окупаційних військ. Мобілізованих українців кидають на фронт без підготовки.

Також повідомлялося, що в окупованому Криму російські агресори проводять приховану мобілізацію до окупаційного контингенту. Акцент у мобілізації робиться на місцевих мешканців — громадян України.