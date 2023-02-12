ЗМІ повідомляють, що Пакистан передав Україні 10 тисяч снарядів до Граду

Країна хоче посилити свою військову допомогу Україні

На початку місяця Пакистан відправив Україні 10 тисяч реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град". Країна має намір збільшити поставки зброї нашій країні за допомогою використання німецького порту.

Про це повідомляє The Economic Times.

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За інформацією видання, Пакистан збільшив військові поставки в Україну через німецький порт одночасно з польським маршрутом, щоб переправити ракети для використання в багатоствольних ракетних установках, повідомили джерела.

Першу партію ракет, а це понад 10 тисяч реактивних снарядів, призначених для використання в багатоствольних реактивних системах залпового вогню "Град", на початку цього місяця було відправлено з порту Карачі, звідки вони через порт Емден у Німеччині потраплять в Україну.

Хоча Пакистан просив росію про знижку на нафту в умовах економічної кризи, він регулярно постачав зброю в Україну, пише видання.

Нагадаємо, у Білому домі натякнули, що Джо Байден зробить заяву про додаткову допомогу Україні. Це має відбутися під час візиту президента США до Польщі.

Також ми писали, що головний концерн ФРН Rheinmetall готовий надати Україні найсучасніший бойовий танк у світі — Panther. Німеччина веде переговори з Києвом.

Додамо, Німеччина надала новий пакет військової допомоги Збройним силам України. До нього увійшли дві зенітні установки Gepard.