Подоляк назвав три ключові рішення, щоб світ повернувся до стабільності

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав три пункти, які допоможу повернути у світ стабільність. Вони стосуються країни-агресора росії.

Прро це Михайло Подоляк написав у Twitter.

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На думку Подоляка, три ключових рішення, які допоможуть повернути у світ стабільність, це:

Далекобійна зброя, яка допоможе зменишити можливості росіян на полі бою;

посилення санкцій проти рф. Всесвітня економіка має жити без росії;

спецтрибунал над путіним та його оточенням, оскільки кримінальна відповідальність важлива.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що росія не хоче йти з окупованих територій та відповідати за власні злочини. Єдиний вихід для України — це перемога у цій війні.

Також ми писали, що Подоляк на тлі нещодавнього масованого обстрілу України закликав Захід дати зброю нашій країні, щоб зупинити геноцид українців.

Додамо, радник глави Офісу Президента повідомив, що армія рф вже почала свій наступ. Масштабні бойові дії вже тривають у Донецькій та Луганській областях.