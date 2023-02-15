Росія зазнає величезних втрат

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перемога рф у війні проти України розв'яже руки агресорам у всьому світі. За його словами, якщо США визнають окупацію земель будь-якої незалежної країни, це відкриє скриньку Пандори по всьому світу і дасть зрозуміти агресорам, що їм все зійде з рук.

Про це Блінкен повідомив в інтерв'ю National Public Radio.

Слова Блінкена

За словами держсекретаря, зараз триває війна на виснаження із жахливими втратами. Зокрема, є великі втрати з боку росіян.

"Ми бачимо величезні втрати з російського боку. Я думаю, ось у чому проблема: ніхто не хоче світу більше і швидше, ніж український народ, тому що саме він страждає на цю агресію", — сказав Блінкен.

Дипломат заявив, що мир в Україні має бути справедливим та відображати принципи ООН, які зберігають територіальну цілісність країни.

Також Блінкен уточнив, що путін має зрозуміти, що Україна не належить йому і він має припинити спроби знищення цієї країни.

"Він уже зазнав невдачі в цьому. Але він, здається, продовжує вірити, що саме цього він і досягає. І поки він не зневіриться в цьому, важко зрозуміти, як світ може просуватися вперед", — зазначив Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Японія заявили про зміцнення свого альянсу для протидії загрозам з боку Північної Кореї та Китаю, які вони назвали найбільшим викликом безпеки в регіоні.

До речі, 30 грудня глава КНР та президент рф обговорили перспективи переговорів з Україною. За словами Сі Цзіньпіна, шлях до діалогу буде нелегким, але Китай схвалює прагнення росії до дипломатичного вирішення конфлікту.