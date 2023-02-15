Столтенберг заявив, що НАТО постійно контролює військову допомогу, яку надає Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг / Фото: REUTERS/Johanna Geron

НАТО постійно обговорює з Україною питання підзвітності військової допомоги, яку їй надають. Союзники постійно працюють з нашою країною, щоб впевнитись, що фінансування опиняється там, де повинне.

Про це під час пресконференції сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Європейська правда.

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"Найкращий доказ того, що підтримка Україні працює і допомагає їй, – це прогрес України на полі бою. Союзники, звісно, постійно працюють з Україною, аби впевнитись, що все фінансування опиняється там, де повинне", — сказав Столтенберг.

За його словами, і Альянс, і держави-члени "перебувають у тісному зв’язку з Україною весь час, аби гарантувати, що необхідна підзвітність і прозорість існує".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що через рік війни володимир путін не готується до миру. Ба більше, російський диктатор розпочинає нові наступальні дії.

Також ми писали, що польський лідер Анджей Дуда закликав НАТО розробити гарантії безпеки для України. Крім цього, він наголосив на тому, аби Україна отримала достатньо техніки від партнерів, щоб зупинити наступ рф.