У Покровську завершили рятувальну операцію на місці знищеного росіянами будинку

Людей закликають не нехтувати закликами до евакуації

Рятувальну операцію у Покровську, де російська ракета влучила у житловий будинок, завершено. За остаточними даними, троє людей загинули, 11 поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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За словами Кириленка, серед поранених одна людина у тяжкому стані, вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу. Не минає ні дня, щоб росіяни не скоїли воєнного злочину на нашій землі. Але ми все витримаємо і переможемо. Головне: зберегти людей. А тому — не нехтуйте закликами до евакуації", — додав Кириленко.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 15 лютого завдали удару по житловому кварталу в Донецькій області. Ракета загарбників влучила у п'ятиповерховий будинок у Покровську.

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