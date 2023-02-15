У Покровську завершили рятувальну операцію на місці знищеного росіянами будинку: скільки загиблих
Рятувальну операцію у Покровську, де російська ракета влучила у житловий будинок, завершено. За остаточними даними, троє людей загинули, 11 поранені.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
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За словами Кириленка, серед поранених одна людина у тяжкому стані, вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу. Не минає ні дня, щоб росіяни не скоїли воєнного злочину на нашій землі. Але ми все витримаємо і переможемо. Головне: зберегти людей. А тому — не нехтуйте закликами до евакуації", — додав Кириленко.
Нагадаємо, російські окупанти вранці 15 лютого завдали удару по житловому кварталу в Донецькій області. Ракета загарбників влучила у п'ятиповерховий будинок у Покровську.
Новини.LIVE показували фото з місця події.