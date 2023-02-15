Остін заявив, що путіну не вдасться втягнути США у війну

Міністр оборони США Ллойд Остін / Фото: REUTERS/Johanna Geron

Російському диктатору володимиру путіну не вдасться втягнути Сполучені Штати Америки у війну. Однак країна завжди буде стояти на захисті НАТО та всіх держав-членів альянсу.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

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"Ми не будемо втягнуті у війну за вибором путіна. Але ми ніколи не похитнемося у виконанні головного завдання НАТО... і це завдання полягає в тому, щоб захищати людей і територію цього великого альянсу", — сказав Остін.

.@SecDef: We will not be drawn into Putin’s war of choice. But we will never waver in carrying out NATO’s preeminent task... and that task is to defend this great alliance’s people and their territory. pic.twitter.com/Ns6LDNkLR4 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 15, 2023

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки попередили керівництво російської федерації про готовність евакуювати своїх громадян з росії. Це може статися, якщо керівництво рф не припинить практику малювати світу свої "червоні лінії".

Додамо, США зазначають, що навесні у російсько-українській війні настане переломний момент, пов’язаний з можливим наступом окупантів та контрнаступом ЗСУ. Сполучені Штати готують новий пакет допомоги для України.