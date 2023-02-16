Ізраїль допоможе Україні розробити систему оповіщення про ракети та БпЛА
В Україні створять систему раннього попередження про повітряну загрозу. У цьому допоможе Ізраїль.
Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.
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"Мій візит до Києва це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу... Ізраїль продовжуватиме нашу підтримку у майбутньому... Ми будемо допомагати у розробці системи раннього попередження для України", — сказав Коен.
Відомо, що ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв, які допомагають виявити запуски ракет та дронів. Технології ідентифікують розміри об'єктів і визначають загрози. Потім ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни своєю чергою отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ізраїль надає Україні військову допомогу, але таємно і поки що незрозуміло яку.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти у боротьбі з іранськими дронами.