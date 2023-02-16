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Шмигаль доручив чотирьом керівникам ОВА підготувати проєкти відбудови областей

16 лютого 2023 17:15
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Шмигаль доручив чотирьом керівникам ОВА підготувати проєкти відбудови областей
Для відновлення на спецрахунку є 17 млрд гривень
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив керівникам Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської ОВА підготувати проєкти з відновлення областей. Наразі на рахунку для відбудови є 17 млрд гривень.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

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Деталі

За словами Шмигаля, сьогодні було проведену селекторну нараду щодо швидкого відновлення й актуальних питань з очільниками Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської ОВА

"Маємо негайно розпочинати відбудову, тож доручив керівникам якнайшвидше підготувати проєкти. Наразі ми вже маємо на спецрахунку 17 млрд грн для відновлення. Також заплановано до кінця року надходження 35,5 млрд грн від доходів НБУ й 1,5 млрд доларів від США. Крім того, маємо політичну домовленість з Урсулою фон дер Ляєн про допомогу ЄС в розмірі 1 млрд євро", — повідомив прем'єр.

Шмигаль заслухав інформацію щодо ситуації з електропостачанням, будівництвом фортифікаційних укріплень, розгортання Пунктів незламності, відновлення соціальних та медичних установ.

"Усім роздані відповідні завдання й доручення. Працюємо далі задля перемоги", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Канади провела переговори із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Сторони обговорили санкції проти атомної галузі рф, кошти на розмінування території та відбудову інфраструктури.

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