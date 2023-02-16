США та G7 готують великий пакет санкцій проти рф до річниці вторгнення в Україну

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд

США та G7 готуються оприлюднити великий пакет санкцій проти росії. Це станеться близько до річниці вторгнення рф в Україну, 24 лютого.

Про це повідомила на онлайн-брифінгу заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, інформує Суспільне.

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"Близько 24 числа ви побачите великий новий пакет санкцій як від США, так і від усіх наших партнерів по G7. Ці санкції будуть поглиблені та розширені в певних категоріях, де вони діяли й раніше. Зокрема в обмеженні потоку технологій для російської оборонної промисловості, високотехнологічного обладнання тощо. Ми побачили, що росіяни вдаються до хитрощів, імпортуючи ноутбуки та холодильники через треті країни, включаючи іноді наші країни. З них росіяни виймають чіпи та інші речі, які потім використовують для своєї військової машини", — повідомила Нуланд.

За її словами, Сполучені Штати розширять експортний контроль, який охопить більшу частину незаконної торгівлі, і, зокрема, проблемні сфери та країни, що допомагають Росії уникати санкцій.

"Ми публічно говорили про нашу стурбованість щодо Ірану, КНДР, Китаю, але є й інші країни, яких, свідомо чи мимоволі, використовують для ухилення від санкцій. І наступна серія санкційних пакетів від нас і наших партнерів з G7 буде дуже, дуже зосереджена на цьому", — сказала Нуланд.

Нагадаємо, Європейський Союз готує черговий, десятий пакет санкцій проти російської федерації. Також у санкційному пакеті йтиметься про іранські підприємства.