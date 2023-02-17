Американські сенатори розглянуть резолюцію, яка визнає дії рф в Україні геноцидом
Американські сенатори знову внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії рф в Україні геноцидом. Зокрема, вони наголосили на "примусовій депортації до Росії та цілеспрямоване вбивство українських цивільних під час масових звірств".
Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на повідомлення офісу сенатора Джима Ріша зі штату Айдахо.
-
В ОП розповіли, чого чекати українцям 24 лютого
-
Росіяни вночі обстріляли Харків: є "прильоти" у двох районах міста
-
Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити
-
Деяким українцям обіцяють допомогу у 16 тис. грн: хто отримає кошти
-
Мешканців Луганщини відправляють лікуватися до росії: місцеві лікарні працюють тільки на окупантів
-
Тренер "Шахтаря" назвав найкращих гравців у переможному матчі Ліги Європи з "Ренном"
-
Техногенна катастрофа: в Огайо після аварії поїзда з хімікатами в повітря потрапили токсини
-
Американські медики перевірили стан здоров'я Байдена: чи може він виконувати обов'язки президента
-
Військові бази рф у Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ, — Нуланд
-
Банки знизили валютний курс: скільки зараз коштують долар та євро
Деталі
"Минув рік з початку жорстокої та невиправданої війни Путіна проти України, і стає абсолютно очевидним, що Росія здійснює геноцид", — зазначив Ріш.
Сенатор розповів, що він бачив російські звірства на власні очі під час поїздки в Україну у 2022 році. За його словами, до нього постійно надходять нові повідомлення про нелюдські дії солдатів рф проти народу України.
"Настав час уряду США назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості", — наголосив Ріш.
Сенатори закликають США та союзників підтримати уряд України.
"Ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати український народ у боротьбі за своє виживання", — додав сенатор.
За словами законодавця, резолюція підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності.
Нагадаємо, резолюцію про створення трибуналу для розслідування війни росії проти України планують винести на розгляд Генасамблеї ООН вже цього року. У МЗС України закликають підтримати цю пропозицію.