Американські сенатори розглянуть резолюцію, яка визнає дії рф в Україні геноцидом

Джим Ріш розповів, що він бачив російські звірства на власні очі під час поїздки в Україну у 2022 році

Американські сенатори знову внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії рф в Україні геноцидом. Зокрема, вони наголосили на "примусовій депортації до Росії та цілеспрямоване вбивство українських цивільних під час масових звірств".

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на повідомлення офісу сенатора Джима Ріша зі штату Айдахо.

Деталі

"Минув рік з початку жорстокої та невиправданої війни Путіна проти України, і стає абсолютно очевидним, що Росія здійснює геноцид", — зазначив Ріш.

Сенатор розповів, що він бачив російські звірства на власні очі під час поїздки в Україну у 2022 році. За його словами, до нього постійно надходять нові повідомлення про нелюдські дії солдатів рф проти народу України.

"Настав час уряду США назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості", — наголосив Ріш.

Сенатори закликають США та союзників підтримати уряд України.

"Ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати український народ у боротьбі за своє виживання", — додав сенатор.

За словами законодавця, резолюція підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності.

Нагадаємо, резолюцію про створення трибуналу для розслідування війни росії проти України планують винести на розгляд Генасамблеї ООН вже цього року. У МЗС України закликають підтримати цю пропозицію.