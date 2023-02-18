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Росія використовує білоруську промисловість для посилення своєї армії, — ISW

18 лютого 2023 07:19
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росія використовує білоруську промисловість для посилення своєї армії, — ISW
Кремль може переобладнати заводи Білорусі для виробництва критичної техніки
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росія хоче поглинути елементи оборонної промисловості Білорусі. Кремль має намір посилити свою армію для підтримки тривалої війни проти України. 

Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни.

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Деталі

Олександр Лукашенко заявив під час зустрічі з путіним 17 лютого у москві, що аерокосмічна промисловість Білорусі готова виготовляти штурмовики Су-25 для збройних сил рф за підтримки передачі технологій.

Аналітики вважають, що додаткові Су-25 є вирішальним чинником для успіху тривалих військових дій росії.

Лукашенко також сказав, що білоруський державний Мінський автомобільний завод почав виробляти компоненти для російського "КАМАЗа" та висловив готовність допомогти рф виготовляти електронні компоненти для заміщення втраченого західного імпорту.

У звіті йдеться про те, що кремль може переобладнати заводи Білорусі для виробництва критичної техніки. 

Лукашенко заявив на зустрічі з російським диктатором, що Білорусь на 100% виконує невизначені угоди про співпрацю у сфері оборони і безпеки. Він зазначив, що вони домовилися про них "три місяці тому".

"Незважаючи на заяви Лукашенка, Кремль може захопити білоруські заводи і переобладнати їх для виробництва критично важливої техніки, якої потребують російські військові. Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати російські заводи, які зараз задіяні або оснащені для виробництва Су-25 і вантажівок, для виробництва більш терміново необхідної техніки", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, президент росії володимир путін 21 лютого таки виступить із щорічним посланням до Федеральних зборів. Найімовірніше, він говоритиме про інтеграцію анексованих українських регіонів.

Також ми писали, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до москви. Там у нього запланована зустріч із очільником російської федерації володимиром путіним.

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