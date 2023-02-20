Джо Байден заявив, що путін "помилявся" щодо війни в Україні

Джо Байден та Володимир Зеленський

Неоголошений візит президента США Джо Байдена у Київ відбувся за кілька днів до першої річниці вторгнення росії. Він заявив, що путін "глибоко помилявся", думаючи, що рф може пережити Україну та її західних союзників.

Про це повідомляє BBC News.

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Під час візиту Байден наголосив, що США підтримуватимуть Україну в її боротьбі з окупантами "стільки, скільки буде потрібно".

"Ми цілком впевнені, що ви й надалі будете перемагати", — сказав Байден.

Згідно із заявою Білого дому, присутність президента США у Києві мала на меті підтвердити "непохитну відданість Америки демократії, суверенітету та територіальній цілісності України".

Після візиту Байдена, Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки вартістю 460 мільйонів доларів. Він містить у собі боєприпаси для ракетної системи Himars та ракети Javelin.

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван розповів, що Америка повідомила рф про поїздку Байдена за кілька годин до від’їзду. Він не сказав, як кремль відреагував на це.

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що візит президента США був не тільки стратегічним, але і історичним.

Нагадаємо, під час свого візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги від США і додаткові санкції проти рф через її агресію. Байден підтвердив свою підтримку демократії, суверенітету та територіальної цілісності України та засудив вторгнення рф на її територію майже рік тому, заявивши, що володимир путін жахливо прорахувався, думаючи, що Україна слабка і Захід розділений.