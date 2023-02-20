Росіяни обстріляли Нікопольщину — що відомо

Росіяни обстріляли Нікопольщину

Російські війська сьогодні тричі обстріляли Нікопольський район. На місці атаки працюють рятувальники.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни обстріляли Нікопольщину

Зазначається, що снаряди з важкої артилерії ворога поцілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

За словами Серія Лисака, на місцях обстрілів працюють рятувальники. Вони уточнюють наслідки атак.

"Кожен ворожий удар, кожне руйнування і кожен поранений чи загиблий для нас — величезна трагедія та біль. Для рашистів їх солдати — це просто розхідний матеріал. В цьому наша різниця. Повторний наступ, скажете ви? Хай ідуть — чорнозему на прикордонних територіях зайве добриво не завадить!", — пише він.

Нагадаємо, протягом минулої та поточної доби російські окупаційні війська завдали численних ударів по території Харківської області. Близько десяти мирних мешканців регіону отримали поранення.

Крім цього, за минулу добу, 19 лютого, окупанти 75 разів завдали артилерійських ударів по Херсонській області, в одному з сіл загинуло троє людей, восьмеро отримали поранення.