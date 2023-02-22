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​​​​​​​Іспанія передасть Україні танки Leopard 2: коли і скільки

22 лютого 2023 15:16
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Україна отримає від Іспанії щонайменше шість танків Leopard 2
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Міністерство оборони уже ремонтує шість танків для Збройних сил України. Танки Leopard 2 A4, імовірно, будуть передані Україні до середини квітня.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

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Шість танків для України

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що ця країна передасть Збройним силам України шість танків Leopard 2 A4.

Відповідаючи на запит представника Народної партії, генерала у відставці Фернандо Гутьєрреса Діаса, Роблес зазначила, що міноборони Іспанії уже ремонтує ці шість танків, аби привести їх до сучасного стану і передати у розпорядження ЗСУ.

Ремонт відбувається на заводі Santa Bárbara Sistemas, що належить General Dynamics European Land Systems. Завод розташований у місті Алькала-де-Гвадайра (провінція Севілья).

Точних дат цього разу названо не було, але раніше очільниця міноборони Іспанії зазначала, що танки мають бути готові для передачі ЗСУ наприкінці березня чи на початку квітня.

Це ще не кінець

Заява Роблес свідчить про те, що шістьома танками військова допомога Іспанії може і не обмежитися.

Принаймні, вона зазначила, що у випадку необхідності, за запитом України чи союзників по НАТО, може бути передана ще певна кількість танків.

Втім, найсучасніші варіанти (А6) танків Leopard 2, які необхідні самій Іспанії для забезпечення власної національної оборони, міноборони цієї країни не планують передавати Україні.

Нагадаємо, що у січні Іспанія заявила, що готова надати Україні танки Leopard 2, а питання було лише у дозволі з боку Німеччини.

Фото: міноборони Іспанії

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