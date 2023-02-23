У Міноборони Швеції заявили, що готові відправити танки Leopard в Україну
Міністр оборони Королівства Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова відправити частину своїх танків Leopard для ЗСУ. Він наголосив, що в парламенті зростає підтримка України.
Про це повідомляє SkyNews.
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"Ми відкриті до цього, і ми ведемо тісний діалог з Німеччиною з цього приводу", — сказав Йонсон.
З 24 лютого 2022 року Швеція надала кілька пакетів військової та цивільної допомоги для України. Остання частина містить в собі броньовані бойові машини піхоти та передову артилерійську систему Archer.
Пол Йонсон повідомив, що цей пакет допомоги стане найголовнішим внеском Швеції в Україну з точки зору обладнання для наземної війни.
Нагадаємо, що Німеччина офіційно підтвердила, що танки старого покоління Leopard 1 будуть поставлені Україні. Старі бойові машини перед відправкою відремонтують у сумі 100 млн євро.
Уряд Німеччини ухвалив рішення відправити в Україну 88 своїх старих танків Leopard 1 після ремонту на суму 100 млн євро. Цей крок може свідчити про зміну політики ФРН щодо передачі Києву такого виду озброєння.
Однак проблема полягає в тому, що боєприпаси Leopard 1 більше не виробляються. У снарядів інший калібр, ніж у новітніх танків Leopard 2, які також очікують в Україні.