У Міноборони Швеції заявили, що готові відправити танки Leopard в Україну

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Міністр оборони Королівства Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова відправити частину своїх танків Leopard для ЗСУ. Він наголосив, що в парламенті зростає підтримка України.

Про це повідомляє SkyNews.

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"Ми відкриті до цього, і ми ведемо тісний діалог з Німеччиною з цього приводу", — сказав Йонсон.

З 24 лютого 2022 року Швеція надала кілька пакетів військової та цивільної допомоги для України. Остання частина містить в собі броньовані бойові машини піхоти та передову артилерійську систему Archer.

Пол Йонсон повідомив, що цей пакет допомоги стане найголовнішим внеском Швеції в Україну з точки зору обладнання для наземної війни.

Нагадаємо, що Німеччина офіційно підтвердила, що танки старого покоління Leopard 1 будуть поставлені Україні. Старі бойові машини перед відправкою відремонтують у сумі 100 млн євро.

Уряд Німеччини ухвалив рішення відправити в Україну 88 своїх старих танків Leopard 1 після ремонту на суму 100 млн євро. Цей крок може свідчити про зміну політики ФРН щодо передачі Києву такого виду озброєння.

Однак проблема полягає в тому, що боєприпаси Leopard 1 більше не виробляються. У снарядів інший калібр, ніж у новітніх танків Leopard 2, які також очікують в Україні.